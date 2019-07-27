شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة الجارى إنشاؤها والتى تنتشر فى كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

كما تم عرض تطورات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق الجارى العمل بها حاليًا، والإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك المياه، وكذا مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، فى إطار المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، والذى يستهدف زيادة مساحة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة، مشددًا على أن يتم إنشاء تلك المدن الجديدة بمعايير جودة مرتفعة موحدة على مستوى مختلف أقاليم الجمهورية، وبحيث تؤسس نموذجًا جديدًا للحياة فى مصر، يعتمد على المدن الذكية ومواكبة أعلى مستويات التطور العالمى فى هذا المجال، بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة.

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كما وجه الرئيس، بالاستمرار فى العمل المكثف على أكثر من مسار فى ذات الوقت، بما فى ذلك إتمام المشروعات الجارى العمل بها فى مجال المرافق والطرق فى أوقاتها المحددة ووفقًا للمعايير الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وكذلك مواصلة العمل فى مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة للعاصمة الصينية بكين، والتى تم الاتفاق خلالها على استكمال تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومستعرضًا فى ذلك الإطار الموقف التنفيذى للعمل بالأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة والحى الحكومى والنهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان تطورات تنفيذ مجمعات للمصالح الحكومية فى جميع المحافظات، فى إطار توجيهات الرئيس بإعادة تنظيم العمل الحكومى بالمحافظات من خلال تقديم الخدمات الحكومية المتعددة فى مكان واحد للتسهيل على المواطنين والتيسير عليهم.