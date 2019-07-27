شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سلفى: السلفيون أسسوا مليشيات فى 2012 لمواجهة الإخوان وحراسة برهامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القيادى السلفى محمود عباس الدعوة السلفية بالإسكندرية، عن أن التيار السلفى فى الإسكندرية أسسس مليشيات لحماية مرشحى حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وحراسة شيوخ الدعوة السلفية عقب ثورة 25 يناير، ومواجهة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار "عباس" فى كلمة نشرها عبر صفحته على "فيس بوك" إلى أن مليشيات التيار السلفى كانت تتدرب داخل مقرات الدعوة السلفية وحزب النور، قائلا :" شاهدت فيديو لتدريبات أعضاء في حزب النور من خلال اللجنة الرياضية لإعداد ميليشيات داخل الحزب بدأت في انتخابات مجلس الشعب بحماية المرشحين وصناديق الانتخابات واستكملوا ذلك بوضع حراسة شخصية عليه وعلى رئيس الحزب عندما اشتد الخلاف مع الإخوان".

يشار إلى أن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أكد أن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى حاول تأسيس حرس ثورى بديلا عن أجهزة الدولة المصرية، كالجيش والشرطة، وذلك بإيعاز من إيران.