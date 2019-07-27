شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الشباب استعرض أصداء النجاح الكبير الذى تحقق فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي أظهر قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها المتعددة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في وقت قياسي، الأمر الذي كان محل تقدير إقليمي وعالمي واسع، مشيراً إلى بلوغ نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة لما يزيد على مليار ونصف مليار مشاهد فى جميع أنحاء العالم.

كما عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.

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من جانبه، شدد الرئيس علي أهمية عامل اكتشاف وانتقاء المواهب في المنظومة الرياضية بوجه عام وصقلها وإعدادها علي اعلي مستوي بدني وفني ونفسي وفق ارقي المعايير العلمية الرياضية بهدف الوصول الي مستوي اداء رياضي عالي المستوي قادر علي المنافسة عالمياً.