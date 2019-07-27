شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تطاول وجدى غنيم على السبسي.. رئيس برلمان تونس: سنطالب تركيا بطرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الفتاح مورو، رئيس مجلس النواب التونسى بالنيابة، اعتذاره للتونسيين عن استقبال وجدى غنيم فى وقت سابق، لأنه لم يكن يعرف مدى قذارة هذا الشخص وعدم احترامه للموت وهيبته، وفق ما صرّح به لموزاييك.

وأضاف مورو، فى تصريحاته أنّه سيوجه رسالة إلى السلطات التركية لطرد المدعو وجدى غنيم وإنهاء إقامته على أراضيها.

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يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قرّر منع المدعو "وجدى غنيم" من دخول التراب التونسى على إثر ما نشره حول الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي.

على صعيد آخر، أصرّ رئيس مجلس النواب التونسى بالنيابة عبد الفتاح مورو على السير وراء جنازة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى مؤكدا أنّه فعل ذلك استجابة لرغبة الفقيد الراحل فى وقت سابق.