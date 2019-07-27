شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: تنظيم الحمدين الإرهابى لا يملك سيادة حقيقية على أراضيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن تنظيم الحمدين فقد السيادة الحقيقية على أراضيه.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": إذا كانت إيران شريفة فعلاً لماذا شارك نظام قطر في الحرب على الحوثي المدعوم من نظام الملالي باعتراف الحوثيين أنفسهم وبإعتراف الفرس؟!، فبالتأكيد تنظيم الحمدين الإرهابي لايملك سيادة حقيقة لذلك لم يستطيع الرفض وفي نفس الوقت أراد لعب دور الجاسوس الخائن.

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وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: عندما تم طرد نظام قطر من تحالف دعم الشرعية في اليمن ؛ فوراً تبدلت مواقف تنظيم الحمدين الإرهابي وأصبح يصف التحالف بالعدوان على اليمن!، فمازالت الجزيرة تدندن على هذا الوتر وهذا لا يدل إلا على كذب عصابة الدوحة وتناقضاتها السياسية الفاضحة.