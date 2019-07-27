ضبط 1764 قضية تنقيب عن الآثار و733 تعدى على الثروة السمكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 1764 قضية ومخالفة بمجالات الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، وحيازة قطع أثرية، خلال أسبوع.

كما تم ضبط 15 قضية تهريب، 596 قضية متنوعة سرقة، تزوير مستندات، مخالفات مرورية، تربح، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، تنفيذ أحكام بقطاع أمن الموانى، و ضبط 205 قضية فى مجال حماية المصنفات، وحقوق الملكية الفكرية.

فيما تم ضبط 733 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا صيد مخالف، ولنشات ومراكب مخالفة ، 982 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 317 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، 214 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، 125 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ 393 قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين 972 لنش وباخرة سياحية.