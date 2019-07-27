تعرف على مراحل التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جامعة الأزهر لفتح باب التسجيل للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2019-2020 ، الأسبوع الجارى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث ينقسم العمل بتنسيق الأزهر إلى 3 مراحل .

المرحلة الأولى المرحلة الأولى تبدأ خلال الفترة التى سيعلن عنها لبدء تسجيل الرغبات عن طريق بوابة الحكومة المصرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام . Advertisements المرحلة الثانية المرحلة الثانية تبدأ خلال الفترة التى سيعلن عنها لبدء تسجيل الرغبات عن طريق موقع بوابة الحكومة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى والمتخلفين عن التقدم من الناجحين فى الدور الأول. المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة هى تعديل الترشيح وتبدأ خلال الفترة التي سيعلن عنها لبدء التقدم لتعديل الترشيح والمتخلفين عن التقدم بالمرحلة الاولى والثانية وهى للطلاب المرشحون للكليات والذين يرغبون في تعديل رغباتهم إلي كليات أخري وفي حدود الحد الأدني والتوزيع الجغرافي والقواعد المعمول بها،وكذلك الناجحون في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية والمتخلفون عن التقدم بالمرحلة الأولى والثانية.

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