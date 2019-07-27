شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تستعيد 308آلاف متر بالموجة الـ13 لاسترداد أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قطعة أرض فضاء تقدر بحوالى 60 فدان (252 ألف م2 ) بمدينة السلام تمكنت أجهزة الحى من استردادها من بعض معتادى الاعتداء على أراضى الدولة .

وطالب عبد العال، من اللواء محمد حماد رئيس حى السلام ثان بعدم السماح قطعياً بأى اعتداءات جديدة عليها مع سرعة تخصيصها من قبل إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بعد تحديد أولويات الاحتياجات فى المنطقة سواء لمدارس أو مستشفيات أو غيرها من مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين .

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وأكد عبد العال، أن أجهزة المحافظة التنفيذية تمكنت كذلك خلال الموجة الثالثة عشر لاسترداد الأراضى من استعادة ما يقارب 56778 م2 خلال الشهر الجارى بالمنطقة الجنوبية والشرقية، مشيرًا إلى أن حى المعادى تمكن من تنفيذ إزالتين أحدهما بمساحة 11 ألف م2 والأخرى بمساحة 9700 م2 وتم استرداد الأراضى المتعدى عليها وتأمينها لمنع الاستيلاء عليها مرة اخرى .

وأشار عبد العال، إلى أن حى المقطم تمكن من استرداد قطعتى أرض واحدة بمساحة 9 آلاف م2، والأخرى بمساحة 12 ألف م2، كما تمكنت أجهزة حى البساتين من استرداد قطعة أرض بمساحة 5 ألاف م2، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية بحى النزهة بالمنطقة الشرقية تمكنت من استرداد قطعة أرض مساحتها 10 ألاف م2 .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الاراضى المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها، مؤكداً على انه لا رجعة نهائياً فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم .