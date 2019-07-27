شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقف وسط منافسة شرسة بين "أوراكل" و"آمازون" حول عقد بـ10مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة "سى. إن. إن، الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقف فى قلب منافسة شرسة بين شركتى "اوراكل" و"آمازون"، حول عقد بقيمة 10 مليارات دولار يتعلق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وأوضحت الشبكة الإخبارية، اليوم السبت، أن شركة أوراكل العملاقة للتكنولوجيا تسعى لإحباط محاولة من منافستها آمازون للفوز بعقد لإنشاء منظومة حوسبة سحابية للبنتاجون، بعد أن وصل الأمر إلى مكتب الرئيس ترامب، وهى محاولة محتملة لجذب العداء المعروف من ترامب تجاه عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومؤسسه جيف بيزوس.

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ووفق ثلاثة مصادر مطلعة فإن مسئولى البيت الأبيض عرضوا، فى الأسابيع الأخيرة، أمام ترامب وثيقة تزعم مؤامرة كبيرة لمنح أمازون عقدًا مدته 10 أعوام بقيمة 10 مليارات دولار لبناء شبكة الحوسبة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

هذه الوثيقة، التى حصلت عليها سى إن إن، مطابقة للوثيقة التى اعدها نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراكل فى واشنطن. وقال أحد المصادر إنه تم تقديم الوثيقة المكونة من صفحة واحدة إلى ترامب إلى جانب معلومات أخرى، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضى، حيث تمت مناقشة العقد ومكاسب أمازون المحتملة.

وبحسب "سى.إن.إن"، فإن الوثيقة تضم رسما بيانيا بعنوان "مخطط لإنشاء احتكار سحابى DoD لمدة عشر سنوات"، وتقدم عرضًا مرئيًا للرواية التى تدفع بها أوراكل منذ شهور، مفادها أن شبكة من الأفراد رفيعو المستوى داخل وخارج وزارة الدفاع، بينهم وزيرى الدفاع السابقين اش كارتر وجيمس ماتيس، يمهدون الطريق لأمازون للفوز بعقد الحوسبة السحابية المعروفة باسم البنية التحتية المشتركة للدفاع (JEDI).