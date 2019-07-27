"نقابة الفلاحين": نفاذ الكمية المطروحة من عجول الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن كمية عجول الأضاحي التي طرحتها النقابه العامة للفلاحين للمواطنين نفذت، لافتًا إلى أن الإقبال الشديد على أضاحي النقابه نظرًا لأسعارها التنافسية.

وأضاف "أبوصدام"، فى بيان اليوم السبت، أن على الراغبين في شراء الأضاحي، التوجه لأماكن التوزيع بوزارة الزراعة لوجود كميات كبيرة من كافة الأنواع وبأسعار أقل من الأسواق الخارجية.

يذكر أن النقابة، أعلنت منذ أسبوع عن طرحها لعجول بقري تزن من 350 إلى 400 كيلو، بسعر 47 جنيهًا للكيلو اللحم "قايم"، بجميع فروعها بالمحافظات تيسيرًا على المواطنين ومنعا الاحتكار.

فيما أعلنت وزارة الزراعة طرحها للاضاحي للعجول الجاموسي بسعر 42 جنيه للكيلو "قايم"، الأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو،والعجول البقري بسعر 52 جنيه للكيلو "قايم".