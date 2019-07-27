وزير الزراعة يشارك في برنامج تبادل الخبرات المتميزة مع كبرى الجامعات بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

غادر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في برنامج تبادل الخبرات في مجال مركز التميز للعلوم الزراعية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع جامعتي كاليفورنيا ديفيز، وكورنيل الأمريكية، والذي يشارك فيه مركز البحوث الزراعية ومركز الصحراء مع كليات الزراعة بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها وأسيوط.

وأكد وزير الزراعة، أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ستتضمن العمل على دعم وتقوية العلاقات في مجال التقنيات الزراعية الحديثة والأنشطة المرتبطة بها، فضلاً عن بحث تكثيف التعاون بين الجامعتين الأمريكيتين ووزارة الزراعة ممثلة في مراكزها البحثية، وذلك من خلال شراكات تستهدف تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة.

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كما أشار إلى أن أنشطة الزيارة تتضمن التعرف على الأساليب البحثية المتطورة في استخدامات تقنيات الهندسة الوراثية في استنباط الأصناف الجديدة من المحاصيل المختلفة، كذلك من المقرر أن يزور مراكز التميز البحثي والتعليمي وريادة الأعمال والابتكارات الزراعية، وتفقد عدد من المزارع الإنتاجية.

كما تتضمن الزيارة التعرف على الخدمات الإرشادية الحديثة، وتفقد الروابط التعاونية الإنتاجية للمزارعين، في سبيل نقل الأنسب من تلك الخبرات والتجارب الى مصر.

وأوضح وزير الزراعة، أن مركز التميز في الزراعة بجامعة القاهرة، من شأنه تقديم حلول تطبيقية في المجال الزراعي، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية لإعداد خريجين جاهزين لسوق العمل وصانعين للوظيفة وليسوا طالبين لها، من خلال قدرتهم على تقديم عمل أو مشروع يسهم في خدمة أغراض التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كل الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق نجاح عمل المركز.