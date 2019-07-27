كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفدًا من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة منذ قليل، إنه في إطار إهتمام بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وتنفيذ مراحل الاعتماد الدولى لشهادة الكلية، استضافت كلية الطب بالقوات المسلحة، وفد من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية، وشملت الزيارة عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس - إلقاء عدد من المحاضرات للتعريف بشهادة المعادلة بالولايات المتحدة الأمريكية لإختبار الرخصة الطبية ( USMILE ).

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن أعضاء الوفد زارو بعض المستشفيات العسكرية، وشاهدوا استكمال مراجعة برنامج التعليم الطبي بالكلية، والإتفاق على صيغة شهادة بكالوريوس الطب والجراحة المعتمدة من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية مع إلقاء محاضرات تعريفية عن شهادة المعادلة بالولايات المتحدة لإختبار الرخصة الطبية، والإتفاق على عقد الاختبار الدولى ( IFOM ) لطلبة السنة الثالثة تحت إشراف جامعة ميتشجن مع بحث فرص تدريب الأطباء الخريجين بمستشفياتها.

وأضاف الرفاعي في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة قامت الكلية باستقبال عدد من الوفود من الدول الإفريقية وأبدت الكلية إستعدادها للتعاون فى مجال التعليم الطبى وإستقبال مبعوثين لدراسة بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية.

وأشار إلى أنه في ضوء الاهتمام بالمشاركة المجتمعية مع القطاع المدني استقبلت الكلية وفد من جامعتي ( القاهرة - الزقازيق ) لتبادل الخبرات والتعرف على إمكانيات الكلية.​