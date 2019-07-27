مصر | تجديد حبس لاعب الإسماعيلي السابق لتشاجره مع جيرانه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس لاعب الإسماعيلي السابق لتشاجره مع جيرانه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس اللاعب عمرو فهيم لاعب الإسماعيلى السابق وعدد من جيرانه لتشاجرهم بمنطقة الهرم بسبب لهو الأطفال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عمرو فهيم، لاعب الإسماعيلى السابق، وبين جيرانه.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سبب نشوب المشاجرة بسبب خلافات متعلقة بلهو الأطفال، حيث تبادل اللاعب وجيرانه الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.