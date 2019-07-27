مصر | تغريم المتسبب في عدم إحضار المصورة شروق أمجد لتجديد حبسها 1000 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم المتسبب في عدم إحضار المصورة شروق أمجد لتجديد حبسها 1000 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس 6 متهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وأمرت المحكمة إخراج المتهمتان شروق أمجد "مصورة"، ورباب حسين "صحفية"، إلا أن أمن القاعة اعلن عن عدم حضور المتهمة الأولى، فقررت المحكمة تغريم المتسبب 1000 جنيه.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

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وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر وحسن البنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

وتضم القضية 441، صحفي آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسئولين بالدولة، وتم عرض ودنان على النيابة يوم 20 فبراير وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عددا من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الاخوان أو قضية "مكملين 2".