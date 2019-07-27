مصر | مقاطع لجهاديين ضمن أحراز اتهام مدافع أسوان بالانضمام لـ"ولاية سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاطع لجهاديين ضمن أحراز اتهام مدافع أسوان بالانضمام لـ"ولاية سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة جلسات محاكمة 44 مُتهمًا بـالانضمام لـ"ولاية سيناء" من بينهم مدافع نادي أسوان المتهم حمادة السيد.

وعرضت المحكمة احراز القضية حيث ضمت مقاطع فيديو وصورا لاشخاص من دولة اخري وعبارة "ايقظوا فينا اسامة"، وتضمنت اشخاصا بشعر كثيف ولحية يتحدثون عن الجهاد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

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وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية، باتهامات تتعلق بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء" وتولي قيادة خلايا عنقودية تابعة له والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية من بينها قتل عدد من أفراد الشرطة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات أنهم في الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر، روجوا لتنظيم "داعش" الإرهابي وأن اثنين من المتهمين المحالين روجوا لأفكار التنظيم داخل حبسهم في سجن جمصة وخطط بعضهم لقتل الباحث إسلام بحيري.

وأشار أمر إحالة المتهمين إلى أن بعضهم مول التنظيم بأموال من أجل تنفيذ أعمالهم الإرهابية وأن أحدهم زود المتهمين بطائرة صغيرة مزودة بآلة تصوير لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور والقانون والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.