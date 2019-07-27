مصر | عاجل.. تحديد دائرة جديدة لمحاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة غسل الأموال بعد تنحي "الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد دائرة جديدة لمحاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة غسل الأموال بعد تنحي "الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة -عضور مجلس القضاء الأعلى- جلسة 28 يوليو لبدء اولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وشريكها الموظف بشركة الطيران فى ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 31 شمال والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تنحت عن نظر محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة اوراق القضية الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخري لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية قضية الرشوة.

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وصدر القرار برئاسة المستشار د. أسامة أنور جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق.

وكان المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.