أخبار مصر | برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول تعيين 25 مستشارًا بـ"التعليم" بمرتبات ضخمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول تعيين 25 مستشارًا بـ"التعليم" بمرتبات ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس البرلمان موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيري التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعليم الدكتور طارق شوقي، حول ما تردد مؤخرًا في وسائل الإعلام حول قيام وزير التعليم بتعيين عدد 25 مستشارًا له، فضلًا عن 13 معاون أو مساعد، نظير مرتبات شهرية ضخمة تتجاوز ملايين الجنيهات شهريًا.

وقال أبو طالب، إن الجميع يعلم تمامًا حجم الظروف التي تمر بها الدولة، ومساعيها الحثية نحو الإصلاح الاقتصادي، وهيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 7 مليون موظف، نجد أن وزير التربية والتعليم سلك مسلك آخر وضرب بتوجيهات وتكليفات الدولة عرض الحائط، واتجه إلى تعيين أكثر من 25 مستشارًا له، لا نعلم ماهي اختصاصاتهم ووظائفهم وحجم المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها.

وطالب أبو طالب، وزارة التربية والتعليم موافاة البرلمان على وجه الدقة بعدد مستشاري ومعاوني الوزير وأسمائهم واختصاص كل منهم، لاسيما أن هذا الأمر أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال غاضبة بين المواطنين، في ظل اتجاه الدولة لترشيد الإنفاق وتخفيف الضغط على موازنة الدولة، وإغلاق باب التوظيف الحكومي أمام الشباب

ونوه عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يخرج وزير التربية والتعليم ببيان رسمي؛ لتوضيح حقيقة هذا الأمر لإغلاق الباب أمام المزايدات، وقطع الطريق أمام المتربصين.