أخبار مصر | وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وزير الطيران المدنى، صباح اليوم بزيارة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولى رافقه خلالها الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ .

وفى بداية الجولة تابع إنسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار وتأكد من إنتظاميه التشغيل فى ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا تزامناً مع أجازات آخر العام وقرب أجازة عيد الأضحى المبارك فضلاً عن زيادة أعداد السياح الوافدين إلي مدينه شرم الشيخ ، وتفقد المصرى جميع الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة.

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وأشاد وزير الطيران بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة وكذا العاملين في المطار كلٍ في موقعه، كما تفقد سيادته كاونترات الجوازات والأسواق الحرة وذلك للإطمئنان علي سير العمل كما تفقد المهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك.

وأكد أن مطار شرم الشيخ من أهم مطارات الجمهورية من حيث كثافة التشغيل نظراً لكون مدينه شرم الشيخ من أهم مدن الجذب السياحي فضلاً عن استضافتها للعديد من المؤتمرات الإقليميه والدولية الهامة ، وأشاد سيادته بإجراءات السفر والوصول التي تتم بسهولة ويسر تام لجميع الركاب و السائحين.

واستمع الوزير إلى آخر ما تم تنفيذه من أعمال التطوير بمشروع توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 مليون راكب إلى 9 مليون راكب سنوياً، ووجه الوزير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمطار وفقا للجدول الزمني المحدد لها.