أخبار مصر | برلماني: إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة إنجاز تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة إنجاز تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة كأول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019\2020 إنجازا تاريخيا غير مسبوق تحققه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد مسعود، أن هذا الإنجاز هو أكبر دليل على نجاح جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى مواكبة التطورات العالمية فى مثل هذه التخصصات الدقيقة ودخول مصر لأول مرة الى عالم النانو تكنولوجي، مُعربًا عن ثقته الكاملة فى قدرة جامعة القاهرة التى أصبحت واحدة من أهم وأعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو وتوفير هذه التخصصات العلمية الدقيقة لسوق العمل فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية مشيدا بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة التى أكد فيها أن برامج كلية النانو تكنولوجي تتضمن مجموعة من التخصصات ذات الأهمية الكبرى للمشروعات القومية المصرية وهي برنامج ماجستير في هندسة التقنيات النانونية وهو برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وموجه لخريجي العلوم والصيدلة والحاسبات، وبرنامج علوم النانو الحيوية، وبرنامج الدبلومة المهنية للطاقة الشمسية،و وبرنامج الدبلومة المهنية في تقنية النانو في ترميم الآثار.

كما أوضح أنها خطوة جديدة وكبيرة على طريق التحوّل إلى جامعة من الجيل الثالث، خاصة وأن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى تستهدف المساهمة فى التنمية الشاملة بتنمية البحوث وخلق كوادر لوظائف المستقبل، والتى ينتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية، حيث ستكون تكنولوجيا النانو قاطرة للاقتصاد العالمى لما لها من تطبيقات مؤثرة فى مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التى لها صفات فريدة يكون لها السبق فى العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء، كما تدخل بقوة فى المجالات الطبية، والصيدلانية، وتصنيع الدواء، وعلاج وتصنيع الأسنان، وقطع الغيار الآدمية البديلة.

وأشاد بتأكيد الدكتور الخشت أن نظام التدريس سيعتمد علي نظام الساعات المعتمدة من خلال استخدام أحدث الطرق في النظم العالمية في تكنولوجيا المعلومات وأحدث الوسائل ودمجها مع نظم إدارة العملية التعليمية وبرامج التعليم الإلكتروني وكذلك المعامل الإفتراضية، وذلك لما تمتلكه جامعة القاهرة من كوادر بشرية من هيئة تدريس ومساعدين وفنيين في كافة التخصصات سواء في الهندسة أو الطب والعلوم والزراعة والصيدلة والليزر، بالإضافة إلي المركز المصري لتقنيات النانو وما يتمتع به من علاقات دولية مميزة مع الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية المرموقة، كما ستعتمد جميع الإجراءات الإدارية بشكل تكاملى على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كأول كلية ذكية وأن هذه الكلية تدخل فى قلب مرحلة الجيل الثالث من الجامعات، لأنها تقوم على العلوم البينية المتعددة فى الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلم الأحياء والهندسة، وربط هذه المجالات المستقلة معًا فى تقنية النانو، كمجال جديد من الدراسة، طبقًا للمعايير المعتمدة عالميًا وتطويع برامجها واهدافها وفقًا لمتطلبات برامج وخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة "٢٠٣٠".

وأكد النائب أمين مسعود على ضرورة ان تسارع جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على مواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية والمتلاحقة من اجل ان يكون الجامعات المصرية دورها فى تقديم الباحثين والأبحاث العلمية التى تساند وتدعم الدولة المصرية فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر فى جميع أنحاء البلاد.