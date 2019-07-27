أخبار مصر | "النقل": تشغيل 20 عربة سكك حديد مطورة ومؤهلة من "سيماف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": تشغيل 20 عربة سكك حديد مطورة ومؤهلة من "سيماف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت وزارة النقل، اليوم السبت، تشغيل 20 عربة مطورة تم إعادة تأهيلها وتطويرها في مصنع سيماف كدفعة اولى ضمن خطة تطوير واعادة تأهيل 200 عربة مطورة، ضمن خطتها لتطوير وإعادة تأهيل أسطول عربات السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة في مرفق السكك الحديدية.

وأعلنت الوزارة أن الوزير استقل قطار رقم 549 المتجه من القاهرة إلى طنطا بخط منوف في المسافة من القاهرة حتى شبرا حيث أعلن خلال جولته عن تشغيل 6 قطارات من هذه العربات كخدمة مميزة على خط القاهرة منوف بدءا من اليوم السبت 27 / 7 /2019، لافتا إلى أن قطار رقم 549 مكون 7 عربات تم تطويرها وجرار تم تطويره في ايرماس وان الفترة القادمة ستشهد ادخال عربات أخرى تم تطويرها مع توالي توريد هذه العربات من مصنع سيماف لاستيعاب الكثافات العالية من الركاب.

وأضافت النقل، أن دخول هذه العربات الخدمة بعد تحسينها يتزامن مع الاستعداد لتشغيل جداول عيد الأضحى المبارك بما يعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، لافتا إلى أنه سوف يتم استصحاب القطارات بأفراد أمن ونظافة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة وكذلك التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بتوفير الحراسة داخل القطار وفي أحواش مبيت العربات.

وأوضحت الوزارة أنها تسير في اتجاهين فيما يتعلق بأسطول عربات السكك الحديدية الأول يتعلق بتطوير وتحسين عربات الأسطول الحالي والثاني يشمل التعاقدات الجديدة التي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية والتي شملت التعاقد على تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب من شركة ترانسماش الروسية والتعاقد على تصنيع وتوريد ٦ قطار ات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.