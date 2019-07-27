أخبار مصر | برلماني: المؤتمر الوطني للشباب فرصة قوية للتحاور مع الرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المؤتمر الوطني للشباب فرصة قوية للتحاور مع الرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بعودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، مؤكدًا أن تضمين محور الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته على الوضع الداخلي، يمثل فرصة قوية للتحاور مع الرئيس واستيضاح الموقف من القضايا الإقليمية.

وأشاد المسعود بالحرص على مناقشة محاور المؤتمر من خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية، والذي يحاكي فيه الشباب دور السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي وجود تمثيل للشارع والأحزاب، موضحًا أن المؤتمر سوف يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، والذي يعد إحدى توصيات منتدى شباب العالم الأخير.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي ٣٠-٣١ يوليو الجاري.