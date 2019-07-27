أخبار مصر | وكيل "صحة النواب": شوارع مصر امتلأت بالمرضى النفسيين وسط تقصير من "الصحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "صحة النواب": شوارع مصر امتلأت بالمرضى النفسيين وسط تقصير من "الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب احاطة بشأن انتشار الجرائم بالشارع المصرى والتى تثير الرأي العام تحت مسمى "المرض النفسي"، بعضها تعلق ما بالقتل العمد والذبح، وأخرى وصلت إلى إشعال الحرائق والاغتصاب.

وقالت إيناس، إن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أكد ارتفاع نسبة المرض النفسيين في مصر، حيث وصلت إلى 14% بين البالغين، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية، مُؤكدة أن 60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، بالإضافة إلى أن 18% ينفذون جرائم، ما يدق ناقوس الخطر حول هذا النوع من الجرائم، ووفق الدراسات فإن 17% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، ما قد تدفعهم لارتكاب جرائم بسبب الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والسياسية.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن هناك بعض المجرمين الذين يتم التأكد من إصابتهم بمرض نفسي ويخضعون للعلاج يتم إطلاقهم في الشارع أو هروبهم من المستشفيات المعنية بما يمثل قنبلة موقوتة في الشارع، وتابعت:"امتلأت شوارع مصر بالمرضي النفسيين سواء من كان خاضع للعلاج وافلت من المستشفي، أو من لم يتم ضبطه وإخضاعه للعلاج"، مُشيرة إلى أن وزارة الصحة مسئولة دستوريا وقانونيا بشأن علاج هؤلاء المرضي النفسيين، وإخضاعهم للعلاج، والحرص على عدم إفلاتهم من العلاج قبل الشفاء.

وأككدت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه يجب ألا تكون دور الدولة هو معالجة هؤلاء المرضى النفسيين ولكن المتابعة الدورية معهم ولابد من عمل متابعات للمرضى النفسيين بعد خروجهم من المستشفى وتلقيهم العلاج، حرصا على استكمال الشفاء والتعافي من الأمراض وحماية المواطنين من أي انتكاسة قد تصيبهم.