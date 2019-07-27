أخبار مصر | بتكلفة 24 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح مدرستين بحي شرق مدينة نصر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 24 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح مدرستين بحي شرق مدينة نصر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار احتفالات القاهرة بعيدها القومي الذي يوافق مرور 1050 عام على إنشائها افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرستي " نوال محمد إسماعيل " بمنطقة عزبة الهجانة و" محمد فوزي حمدالله" للتعليم الأساسي بحي شرق مدينة نصر بتكلفة قدرها 24 مليون جنية لتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة حريصة على تطوير منطقة عزبة الهجانة التي تعد من اكبر المناطق العشوائية والعمل على الارتقاء بها وتوفير كافة الخدمات المقدمة لسكانها، مشيرا إلى أن المدرستين ستسهمان في تخفيف الكثافة الطلابية، وأن المحافظة تحرص على إنشاء مدارس جديدة في المناطق الأكثر احتياجاً لتوفير مستوى جيد من التعليم.

وأضاف المحافظ أن المدرستين تضمان 77 فصلاً دراسياً وتخدم مرحلة التعليم الأساسي بالاضافة إلى غرف خاصة بمختلف الانشطة التعليمية ومكتبات وملاعب.

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يذكر أن مدرسة " نوال محمد إسماعيل " مساحتها 4436 م2 وتضم 44 فصل و مقامة على أرض تابعة للقوات المسلحة كانت عبارة عن مقالب قمامة فى السابق وقد خصصتها لصالح المحافظة بعد تطهيرها وتهذيبها لإقامة المدرسة بتمويل من هيئة الابنية ومساهمة المجتمع المدنى لخدمة اهالى المنطقة كما تضم مدرسة محمد فوزي حمداللهللتعليم الاساسى التجريبيى 33 فصلاً دراسياً وتكلف انشاؤها 10 مليون جنيه.

وعقب افتتاح المدرستين تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال القافلة الطبية التى تقيمها كلية الصيدلة بجامعة عين شمس فى منطقة المحروسة لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لاهالى المنطقة فى تخصصات الانف والأذن وتنظيم الاسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد، الى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية وصيدلية لصرف الدواء بالمجان، كما تقوم القافلة بعمل تحويلات لمستشفى عين شمس الجامعى للحالات التى تحتاج فحوصات أشمل إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.

كان فى استقبال المحافظ عند تفقده للقافلة د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة ود. مها فاروق عميدة كلية الصيدلة ود. أمانى أسامة وكيل الكلية ومنسق القافلة.

ثم قام محافظ القاهرة بتفقد حضانة المحروسة التى أقامتها مديرية التضامن بالقاهرة لخدمة أهالى المنطقة فى اطار حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات للمواطنين المقيمين بالمحروسة .