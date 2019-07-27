أخبار مصر | فرج عامر: 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بزيادة 14.8%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: 1.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بزيادة 14.8% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصادرات المصرية "غير البترولية" للولايات المتحدة الأمريكية قد حققت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018، حيث بلغت مليار و658 مليون دولار مقابل مليار و444 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 14.8%.

وجاءت تصريحات "عامر" على خلفية زيارة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، بناء على دعوة رسمية من مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكى.

وأضاف عامر، أنه بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الأمريكى حوالي 5 مليار و56 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 3 مليار و991 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 26.6% ليصل بذلك حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2018 شاملًا المنتجات البترولية وغير البترولية إلى 7 مليار و537 مليون دولار مقابل 5 مليارات و628 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34%.

وارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" بنسبة 16.8% لتصل إلى 877 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 751 مليون دولار خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة في إطار النظام المعمم للمزايا "GSP" ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.01% لتحقق 89 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار خلال عام 2017.