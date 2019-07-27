شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 34 طالبًا من أوائل الثانوية والمتفوقين بقرية سنهوت في الشرقية‎ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت احتفالية كبرى لتكريم ٣٤ طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين من أبناء قرية سنهوت بمركز منيا القمح بالشرقية برعاية المهندس محمد حسين دياب، بدوار عائلة دياب بسنهوت بمشاركة وحضور المهندس حسن دياب، ويحيي حسن مدير التوجيه الفني بالإدارة التعليمية بمنيا القمح، وطاهر البلاشوني، نقيب معلمي منيا القمح، ومصطفى جمعة، مدير عام إدارة منيا القمح التعليمية سابقاً، ومصطفى الحلو رئيس مجلس الأمناء بالإدارة التعليمية، وأحمد الميتكناني، رئيس الوحدة المحلية بسنهوت، وعدد كبير من القيادات التعليمية، وأهالي القرية، وأولياء أمور الطلاب، والمهتمين بالعمل العام.

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حفل تكريم لعدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في الشرقية

من جانبه، أعرب المهندس حسن دياب، عن سعادته البالغة بتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين، مؤكداً على أنهم نماذج مشرفة للقرية أدخلت الفرحة على قلوب أسرهم وذويهم، وأن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء الأمور الذين كان لهم دور كبير في مساعدة الأبناء وبذل جهد كبير لتوفير سبل الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

حفل تكريم لعدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في الشرقية

وهنأ «دياب» الطلاب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد وحثهم على الاستمرار في التفوق كي يكونوا قدوة حسنة ونموذجا مشرفا لأقرانهم من الطلبة والطالبات متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم والازدهار كما حثهم على مواصلة واستثمار نبوغهم وتوفقهم الدراسي لتحقيق طموحاتهم المستقبلية، مؤكداً دعمه الكامل ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين علمياً من أبناء القرية لتحقيق نهضة علمية وتقدم في كافة المجالات.

حفل تكريم لعدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في الشرقية

وأشاد الدكتور محمد دياب، بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلي الدرجات وتحقيق المراكز الأولي مؤكداً على أنه تم منح الطلاب المتميزين والمتفوقين جوائز مالية وعينية وشهادات تقدير لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق.

حفل تكريم لعدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في الشرقية

حفل تكريم لعدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في الشرقية

حفل تكريم لعدد من أوائل طلاب الثانوية العامة في الشرقية