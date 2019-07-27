شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفدًا من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وتنفيذ مراحل الاعتماد الدولى لشهادة الكلية، استضافت الكلية وفدا من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم السبت.

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وشملت الزيارة عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس، وإلقاء عدد من المحاضرات للتعريف بشهادة المعادلة بالولايات المتحدة الأمريكية لاختبار الرخصة الطبية (USMILE)، زيارة أعضاء الوفد لبعض المستشفيات العسكرية، استكمال مراجعة برنامج التعليم الطبى بالكلية، الاتفاق على صيغة شهادة بكالوريوس الطب والجراحة المعتمدة من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية مع إلقاء محاضرات تعريفية عن شهادة المعادلة بالولايات المتحدة لاختبار الرخصة الطبية، الاتفاق على عقد الاختبار الدولي (IFOM) لطلبة السنة الثالثة تحت إشراف جامعة ميتشجن مع بحث فرص تدريب الأطباء الخريجين بمستشفياتها.

وفي إطار الاهتمام بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة قامت الكلية باستقبال عدد من الوفود من الدول الأفريقية، وأبدت الكلية استعدادها للتعاون في مجال التعليم الطبي واستقبال مبعوثين لدراسة بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية.

وفي ضوء الاهتمام بالمشاركة المجتمعية مع القطاع المدني استقبلت الكلية وفدا من جامعتي (القاهرة- الزقازيق) لتبادل الخبرات والتعرف على إمكانيات الكلية.

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية

كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية وتستقبل وفوداً من الدول الإفريقية والجامعات المصرية