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مصر تُدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ومسؤولي المحافظة.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الصومال الشقيق ضد جميع أشكال العنف والتطرُف والإرهاب، كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

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