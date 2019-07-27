شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يستقبل وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، السبت، وفداً شبابياً من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يضم الوفد 120 شاباً من 29 دولة أفريقية من بينها مصر، ورأس الوفد الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية، وحضر الزيارة بمقر مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية عدد من قيادات هيئة قناة السويس وقيادات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة والمشروعات التنموية العملاقة بمنطقة القناة.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد دورات تدريبية لتأهيل الشباب الأفريقي والكوادر الشابة على القيادة، ضمن الجهود المصرية الدؤوبة للارتقاء بعلاقات التعاون المشترك مع الدول الأفريقية الشقيقة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

في كلمته، رحب الفريق مميش بالكوادر الأفريقية الشابة في هيئة قناة السويس، وعبر عن امتنانه وفخره لانتمائه لهذه القارة الواعدة بما تمتلكه من إمكانيات وثروات طبيعية وبشرية هائلة، مشيداً بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الشباب الأفريقي الصاعد ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.

Advertisements

وأكد أن «قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله، كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة لتنمية منطقة القناة».

وأكد رئيس الهيئة أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الفريد لقناة السويس، بتبني مشروع قومي عملاق لتنمية المنطقة المحيطة بها، وتحويلها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، يتوسط العالم تخدمه شبكة متكاملة من مشروعات البنية التحتية، أهمها الأنفاق العملاقة التي تربط بين قارتي أفريقيا وآسيا.

من جانبها، وجهت الدكتورة رشا راغب الشكر لهيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش على استضافة الوفود الشبابية من المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب للتعرف عن كثب على المشروعات التنموية العملاقة في منطقة القناة و«هوما يجعلنا نشعر دوماً بالفخر لكوننا مصريين وأفارقة ويؤكد قدرتنا على مواجهة التحديات وإمكانية تسجيل إنجازاتنا في الموسوعات العالمية».

شاهد الوفد، خلال الزيارة، عرضا تقديمياً عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي قدمت بدورها درع الأكاديمية للفريق مميش، ثم دعا الوفد للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة ميدانية لبعض المشروعات التنموية بالمنطقة شملت موقع الأنفاق بالإسماعيلية وتفقد المزارع السمكية بالقنطرة شرق للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.

مميش يستقبل الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة

مميش يستقبل الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة