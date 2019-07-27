شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: افتتاحات قريبة بميناء السخنة بعد تنفيذ توسعة الحوض الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال السفن العملاقة بحمولات ضخمة لما تتمتع به من استقبال مثل هذه الشحنات.

وقال إنه تتم تنمية وتطوير الموانئ الست للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنافس الموانئ العالمية المجاورة، وتقديم أفضل خدمات بحرية بها، ورفع قدرات الكوادر البشرية المحلية بالموانئ، بما يتناسب مع متطلبات النقل البحري بالمواصفات العالمية.

وأضاف أن ميناء السخنة من أهم الموانئ في المنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية، حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيًا يضم 7 أرصفة، ويقع أمام المدخل الجنوبي لقناة السويس وتزداد به أنشطة سفن الحاويات والصب السائل والبضاعة العامة، التي لها النصيب الأكبر في إنتاجية الميناء.

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وذكر أنه يتم تطوير الميناء حاليًا وزيادة عوائده، من خلال مشروع توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد، ومشروع إنشاء محطة تداول الحاويات والبضائع بالحوض الثاني والذي تنفذه شركة «تشاينا هاربر»، حيث يحقق المشروع إضافة 1300 متر أرصفة للميناء، وإضافة طاقة استيعابية للحاويات تقدر بـ 1.8 مليون حاوية، بعد انتهاء إنشاء محطة تداول الحاويات بالحوض الثاني، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية للحاويات بالميناء 2.9 مليون حاوية، حيث تشهد الميناء افتتاحات قريبة بالأرصفة.

من جانبه، اتخذ اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية بالتوجيه، كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة عملية الرسو، وتسهيل دخول السفينة للميناء، واستقبال طاقمها من قبل الربان أشرف المغني مدير عام ميناء السخنة، والقبطان سعد عقل، نائب مدير الميناء، باعتبار هذا الحدث يؤكد على جاهزية الميناء لاستقبال مثل هذه السفن.

من ناحية أخرى، ستقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفينة SEA FORCE أضخم سفن الصب الجاف بحمولة قدرها 157.206 ألف طن حديد بليت، لصالح كبرى مصانع الحديد العاملة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة.

وقد استقبلت الميناء السفينة قادمة من البرازيل تحمل علم دولة مالطا، وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 94.542 ألف طن، والحمولة الصافية 58.889 ألف طن، والحمولة الوزنية 189،098 ألف طن، لتكون هذه الحمولة هي الأكبر من نوعها خلال العام الحالي من حمولات الصب الجاف تدخل الميناء.

كما يعد غاطس السفينة هو الأكبر أيضا يتم دخوله للميناء، حيث يبلغ طولها 292 مترا وعرضها 45 مترا، وغاطسها 16.77 متر، يقارب الغاطس الأصلي للميناء الذي يصل إلى 17 مترا.