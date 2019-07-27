شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 21 متهمًا للجنايات في أحداث «حرب شوارع وسط البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة إحالة 21 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باستعراض القوة وبث الرعب والذعر بين المارة وإتلاف الممتلكات العامة، في منطقة وسط القاهرة قبل 3 أشهر تقريبًا، وتسلمت الاستئناف ملف القضية لتحديد جلسة وبدء محاكمتهم محبوسين على ذمة القضية.

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وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء، مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة، مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء مستخدمين في ذلك أسلحة استخدمت في وقوع الجرائم محل الاتهام.

وأضافت التحقيقات أنهم أتلفوا أموال ثابتة ومنقولة لا يملكونها وهى الحوانيت المملوكة لكل من، ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد على والتى ترتب عليها ضرر مالي وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر (طلقات خرطوش)، مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصًا لهم حيازتها أو إحرازها.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية، أن مشاجرة نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه في قضيتين «مخدرات» وبين بائع متجول سبق اتهامه في قضيتين «بلطجة» ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب، وتبين من تحريات المباحث أن سبب نشوب المشاجرة افتراش المتهم الثانى بضاعته أمام محل المتهم الأول على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصي الخشبية محدثين تلفيات عبارة عن كسر واجهات ثلاثة محال كائنة بمحل البلاغ وقيامهم باستعراض القوة وترويع قاطنى المنطقة.