شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «الصحفيين» العرب: استراتيجية تعاون مع «الصحة العالمية» لتصحيح المفاهيم الخاطئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أيمن عبدالمجيد، مقرر لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب، أن الدورة الإقليمية التدريبية التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمدينة شرم الشيخ، حول دور الإعلام في تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الصحة النفسية، تختتم أعمالها، اليوم السبت، بعد أن حققت الجزء الأكبر من أهدافها.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن ذلك انعكس في مداخلات الصحفيين المشاركين في الدورة من 11 دولة عربية وتأكيدهم على أنها حققت قيمة مضافة في قدراتهم بالتعريف بعدد من المفاهيم الخاطئة حول الصحة النفسية والإعلام، مشيرين إلى أن هناك خطأ كبيرا يرتكب وهو وصف المريض النفسي بالجنون والنظر له على أنه خطر في المجتمع، بينما الواقع أنه يعاني من أمراض مثله مثل غيره من المرضى ممن لهم حق في الرعاية.

وأشار «عبدالمجيد» إلى أن الفعاليات شهدت إلى جانب المحاضرات ورش وحلقات عصف ذهني انتهت إلى عدد من التوصيات الناتجة من دراسة أعمال صحفية نشرت بالفعل، وبها ثغرات مهنية أهمها عدم الاستناد إلى مصادر موثقة، فيما ينشر عن الأمراض وكذلك إهمال بعض وسائل الإعلام في دورها التنموي في دعم جهود الحكومات، فيما تقوم به من مبادرات لإصلاح المنظومات الصحية، كما شهدت اطلاع أو عرض للنماذج الناجحة في مصر مليون صحة.