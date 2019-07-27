شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أيام عمله.. مدير أمن الجيزة الجديد يناقش أهم الملفات الأمنية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ اللواء محمد الشريف أعماله في منصبه الجديد كمساعد لوزير الداخلية لأمن الجيزة، وفقا لحركة وزارة الداخلية التي أقرها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الخميس الماضي. وحضر «الشريف» إلى مقر مديرية الأمن، واجتمع بقيادات المديرية لمناقشة أهم الملفات الأمنية بالمحافظة. كما بدأ كل من اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، نائبي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عاصم أبوالخير رئيسا للمباحث الجنائية بالمديرية، واللواء محمود عبدالرازق مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء هاني سعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، مهام عملهم الجديدة بمديرية أمن الجيزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أول أيام عمله.. مدير أمن الجيزة الجديد يناقش أهم الملفات الأمنية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.