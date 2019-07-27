شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد العمال» يناقش منظومة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه، الأحد، برئاسة جبالى المراغى، رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من القضايا والتقارير الخاصة برعاية الطبقة العاملة وتنميتها في هذه المرحلة الهامة التي يعيشها الوطن.

صرح النائب محمد وهب الله، الأمين العام ورئيس اللجنة التشريعية باتحاد العمال، بأن الاجتماع الذي يضم رؤساء النقابات العامة سيناقش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القرارات والقوانين التي أصدرها مجلس النواب في ضوء توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتحسين منظومة الأجور للعاملين بالدولة، مشددا على تفاعل رؤية التنظيم النقابي في التطبيق واستحقاق العاملين بالقطاعين العام والخاص لهذه المزايا بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش تقريرا حول تنمية الموارد المالية والاستثمار الأمثل للأصول غير المستغلة للاتحاد العام ليتمكن من أداء دوره الوطنى في تدريب وتأهيل الكوادر النقابية وإعداد العمالة الماهرة وتنفيذ خطة لتطوير الجامعة العمالية استعدادا للعام الدراسي الجديد وتطوير نشاط الاتحادات المحلية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه سيعرض على المجلس تقريرا عن مشاركة وفد الاتحاد العام في مؤتمر العمل الدولى الذي عقد الشهر الماضي بجنيف، وعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب لتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم بهدف تعميق الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل.