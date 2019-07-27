شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنقل 4210 حجاج إلى الأراضي المقدسة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغادر السبت نحو 4 آلاف و210 حجاج إلى الأراضي المقدسة على متن 17 رحلة طيران تابعة لشركة مصر للطيران، إلى كل من جدة والمدينة المنورة، بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج دولة فلسطين وحجاج السياحة وقرعة القاهرة والغربية والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت، تونس وباريس وكانو ولاجوس وأمستردام وحجاج دولة مالي.

ويستمر الجسر الجوي الذي تنظمه مصر للطيران حتى يوم 5 أغسطس المقبل بعدد يصل إلى 350 رحلة، ووفقا للتقديرات الأولية، فإن مصر للطيران ستنقل هذا العام إلى الأراضي المقدسة نحو 76 ألف حاج، غير أن مؤشرات تؤكد أن العدد مرشح للزيادة وقد يصل إلى 92 ألف حاج، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 أغسطس.

على صعيد آخر، تبدأ شركة الخوط الجوية السعودية، في رفع معدل رحلاتها من مطار القاهرة الدولي، بواقع رحلتين إلى ثلاث رحلات يومياً بخلاف الرحلات المجدولة، لاستيعاب الحاجزين عليها والمقدرين بنحو من 9% إلى 11% من إجمالي عدد الحجاج المصريين، وغالبيتهم من حجاج الشركات السياحية والحجاج الفرادي.