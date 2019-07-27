شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: طرح خراف حية ولحوم مبردة بتخفيضات 20% استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت الوزارة خطة لطرح الخراف الحية واللحوم الطازجة والمبردة والحية، من مختلف الدول المصدرة للحوم، لتوفيرها أمام المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 20% عن مثيلاتها بالأسواق.

وعقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، اجتماعًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة العامة والمصرية، للتعرف على احتياجات المنافذ التابعة لها من اللحوم والسلع الأساسية خلال عيد الأضحى المبارك، والعمل على توفيرها للمواطنين، في ظل زيادة معدلات الاستهلاك من اللحوم والسلع الغذائية، وكذلك توفير الخراف الحية وإقامة الشوادر لبيعها ووضع خريطة مكانية لها.

وخطة «التموين» تعتمد على طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة وتوفير الخراف الحية للأضاحي بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة (العامة والمصرية)، وذلك مراعاة لزيادة الطلب على اللحوم بأنواعها المختلفة (الحية، المجمدة المحلية، والمستوردة)، ولمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم.

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وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين لـ«المصري اليوم»، إن الوزارة تطرح حاليًا أكثر من 8 آلاف رأس ماشية بقري طازج، لتباع اللحوم الطازجة البرازيلية بـسعر 110 جنيهات للكيلو، أما سعر اللحوم السوداني الطازج فيباع الكيلو بـ85 جنيها، بينما يباع كيلو اللحم الضأن المبرد بـ90 جنيها، أما اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو، وذلك داخل المجمعات الاستهلاكية وفروع منافذ شركتي الجملة (العامة والمصرية).

وأوضح أن الوزارة تنظيم الشوادر وتوفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق مراعاة لذوي الدخول المحدودة والحد من ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المحلية.

وتابع أنه سيتم إنشاء أكثر من 20 شادر في المحافظات لطرح الخراف الحية، وكذلك اللحوم الطازجة السودانية وكذلك المجمدة بأسعار بأقل من الأسواق الأخرى بنسبة من 15 إلى 25%.

وأشار إلى أن وزير التموين وجه الأجهزة الرقابية والممثلة في جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الطب البيطري، بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق خاصة اللحوم والدواجن، كما سيتم طرح المنتجات من خلال السيارات المتحركة لتوفير المنتجات في الميادين العامة والأماكن التي لا يتواجد بها منافذ سلعية.