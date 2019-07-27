شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التفجير الإرهابي الذى استهدف مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ومسئولي المحافظة. وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الأبرياء، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الصومال الشقيق ضد جميع أشكال العنف والتطرُف والإرهاب. Advertisements كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

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