شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يجرى أعمال فرز وترتيب رغبات طلاب المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى موظفو مكتب التنسيق حاليا، أعمال فرز وترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، الذين انتهى موقع التنسيق من تسجيل رغباتهم مساء أمس الجمعة، بعد انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لطلاب هذه المرحلة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق ظهر غد الإثنين، على أن يبدأ الموقع الإلكترونى لتنسيق القبول بالجامعات فى استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق مساء اليوم ذاته.

ومن المقرر أيضا أن وزارة التعليم العالى، الحد الأدنى للمرحلة الثانية من التنسيق خلال المؤتمر الصحفى غدا على أن يبدأ طلاب المرحلة الثانية من التنسيق فى تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلى بالجامعات صباح يوم الإثنين المقبل.