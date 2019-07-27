شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: "منظومة إلكترونية لتسكين الحجاج آليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عمرو لطفى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج الرسمية، أن غرف العمليات فى المدينة المنورة لم ترصد أى شكاوى لجميع الحجاج بصفة عامة والقرعة بصفة خاصة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أن الضباط المشرفين على بعثة حجاج القرعة يرتدون للمرة الأولى سترات تحمل شعار وزارة الداخلية ليتعرف عليهم الحاج بكل سهولة ويسر وحتى يستطيع تمييزهم دون غيرهم؛ على نحو يشعره بالطمأنينة طوال فترة تواجده بالأراضى المقدسة.

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وأضاف لطفى، أنه تطبيق هذا العام للمرة الأولى أيضا تجربة تخصيص وحجز فنادق كاملة لحجاج القرعة دون غيرهم، حيث تم إسناد 3 فنادق كاملة لبعثة حجاج القرعة فى المدينة المنورة.

ولفت الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، إلى أنه تم استحداث منظومة إلكترونية للتسكين الآلى لجميع الحجاج، بحيث يستطيع الضابط المتواجد فى كل فندق عبر جهاز قارئ الباركود من معرفة رقم غرفة الحاج، وهو الأمر الذى أدى إلى إنهاء ظاهرة تكدس الحجاج فى بهو الفنادق.

وأشار اللواء عمرو لطفى، إلى أنه بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للحاج، حرصت وزارة الداخلية هذا العام، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، على توفير واعظين وواعظات للإجابة على تساؤلات واستفسارات الحجاج.