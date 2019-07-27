- 1/20
- 2/20
- 3/20
- 4/20
- 5/20
- 6/20
- 7/20
- 8/20
- 9/20
- 10/20
- 11/20
- 12/20
- 13/20
- 14/20
- 15/20
- 16/20
- 17/20
- 18/20
- 19/20
- 20/20
شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على اصطحاب وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى، فى جولة على متن اليخوت، فى قناتي السويس الجديدة والقديمة.
وضم الوفد 100 شاب وفتاة من 29 دولة افريقية، يمثلون الدفعة الاولى من البرنامج الرئاسى للشباب الافريقى، من بين 10 دفعات متتالية تضم 1000 شاب من 54 دولة افريقية.
وحرص الشباب الافريقى على أخذ الصور التذكارية، معبرين عّن سعادتهم البالغة من مشاهدة قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع العملاق الذى قام به المصريون فى عام واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.