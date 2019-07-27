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طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على اصطحاب وفد البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى، فى جولة على متن اليخوت، فى قناتي السويس الجديدة والقديمة.

 

وضم الوفد 100 شاب وفتاة من 29 دولة افريقية، يمثلون الدفعة الاولى من البرنامج الرئاسى للشباب الافريقى، من بين 10 دفعات متتالية تضم 1000 شاب من 54 دولة افريقية.

 

وحرص الشباب الافريقى على أخذ الصور التذكارية، معبرين عّن سعادتهم البالغة من مشاهدة قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع العملاق الذى قام به المصريون فى عام واحد.

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (1)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (2)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (3)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (4)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (5)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (6)

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (8)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (9)

 

 

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طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (10)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (11)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (12)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (13)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (14)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (15)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (16)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (17)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (18)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (19)

 

 

طلاب البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى فى جولة باليخوت بقناة السويس (20)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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