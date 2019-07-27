شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف وفداً من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام كلية الطب بالقوات المسلحة بإعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وتنفيذ مراحل الاعتماد الدولى لشهادة الكلية، استضافت الكلية وفدًا من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية، وشملت الزيارة عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس - إلقاء عدد من المحاضرات للتعريف بشهادة المعادلة بالولايات المتحدة الأمريكية لاختبار الرخصة الطبية ( USMILE )- زيارة أعضاء الوفد لبعض المستشفيات العسكرية - استكمال مراجعة برنامج التعليم الطبى بالكلية - الاتفاق على صيغة شهادة بكالوريوس الطب والجراحة المعتمدة من جامعة ولاية ميتشجن الأمريكية مع إلقاء محاضرات تعريفية عن شهادة المعادلة بالولايات المتحدة لاختبار الرخصة الطبية - الاتفاق على عقد الاختبار الدولى ( IFOM ) لطلبة السنة الثالثة تحت إشراف جامعة ميتشجن مع بحث فرص تدريب الأطباء الخريجين بمستشفياتها.

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وفى إطار الاهتمام بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة قامت الكلية باستقبال عدد من الوفود من الدول الإفريقية وأبدت الكلية استعدادها للتعاون فى مجال التعليم الطبى واستقبال مبعوثين لدراسة بكالوريوس الطب والجراحة بالكلية.

وفى ضوء الاهتمام بالمشاركة المجتمعية مع القطاع المدنى استقبلت الكلية وفد من جامعتى ( القاهرة - الزقازيق ) لتبادل الخبرات والتعرف على إمكانيات الكلية.