شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تنظم احتفالية "ليلة فى حب الشارونى" أفضل كتاب الأطفال فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين احتفالية "ليلة فى حب الشارونى" تكريمًا للكاتب الكبير يعقوب الشارونى رائد أدب الأطفال بعد اختيار الأمم المتحدة له واحد من أفضل كتاب الأطفال فى العالم، واعتبار كتابه الأخير ( ليلة النار ) من أفضل أربع كتب فى العالم والتوصية بترجمته لكل اللغات، وذلك الخميس القادم الموافق 1 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية، محمد عبد الحافظ وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس المركز القومى لثقافة الطفل، وجيهان الغرباوى الكاتبة الصحفية بالأهرام، والدكتور شريف الجيار أستاذ الأدب المقارن بجامعة بنى سويف، والكاتبة السورية لينا الكيلانى، ويدير اللقاء الصحفى أحمد عبد النعيم.