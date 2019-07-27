شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق مع ملاحظين بلجنة امتحان دبلومات الفنية لحيازة الطلاب للتليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الدبلومات الفنية امتحان الدور الثانى اليوم السبت فى الغة العربية والتربية الدينية، وبدأت الغرفة المركزية عملها فى الثامنة صباحًا وكان الامتحان على فترتين لمواد التربية الدينية واللغة العربية، وتم مراجعة الأوراق الامتحانية فى المواعيد المحددة وتم التأكد من عدم وجود أى أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد فى جداول الامتحانات.

وتفقد كلًا من الدكتور محمد موسى عمارة – رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات وهاشم على جامع – رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.

بعض لجان سير الامتحان بإدارة شمال الجيزة التعليمية لمعرفة مدى انضباط الطلاب داخل اللجان.

وشارك كلًا من حمدى السيد – مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وصالح عبد الرحمن مدير عام إدارة شمال الجيزة لتعليمية فى اعمال المتابعة وقد تبين الآتي:

- لجنة مدرسة باحثة البادية التجارية بنات رقم (2065) وتحتوى على (3) لجان داخلية وقد اتضح حيازة الطلاب لأجهزة التليفون المحمول داخل اللجنة رقم (2 & 3) فتم تحويل الملاحظين ورئيس اللجنة والمراقب الأول للتحقيق.

- لجنة مدرسة إمبابة التجارية بنين رقم (2069) وتحتوى على (7) لجان داخلية وأسفر قيام مراقب الدور عند التحقق من شخصية الطلاب تم ضبط شخص يدعى اسلام أبو السعود سلامه – من منطقة الوراق قد قام بإنتحال شخصية الطالب/ علاء محمد أحمد على – جلوس رقم (3077948) وذلك فى مادة التربية الدينية فتم التحفظ على هذا الشخص وتسليمه للشرطة واستدعاء عضو الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال الفترة الثانية تفقد كلًا من الدكتور محمد موسى عمارة – رئيس قطاع التعليم الفنى، وهاشم على جامع – رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى - لجنة مدرسة أم المؤمنين التجارية بنات رقم (2043) التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة وتحتوى هذه اللجنة على (4) لجان داخلية وقد وجد أن اللجنة تسير سيرًا حسنًا حيث وجد أن رئيس اللجنة قد قام بجمع الموبيلات من الطلاب وتم لصق استيكر عليها وتركها مع أمن اللجنة.

لم تتلق الغرف الخاصة بالتعليم الصناعى أو الزراعى أو التجارى أو الفندقى أية شكاوى من لجان السير أو مراكز توزيع الأسئلة أو وجود أخطاء بالورقة الامتحانية سواء كانت مطبعية أو فنية.

Advertisements