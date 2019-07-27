شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولى الرابع فى العلوم الأساسية والتطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فعاليات المؤتمر الدولى الرابع فى العلوم الأساسية والتطبيقية بمدينة الغردقة والذى تنظمه كلية العلوم بنين جامعة الأزهر فرع أسيوط، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد عباس، أمين عام الجامعة المساعد لفرع أسيوط.

وخلال الافتتاح أكد رئيس جامعة الأزهر أن مؤسسة الأزهر الشريف تسعى جاهدة لتحقيق طفرات علمية فى مختلف مجالات العلوم، وتحرص على ربط جميع الأبحاث والدراسات العلمية التطبيقية بالجانب العملى الذى يخدم المجتمع المصرى، انطلاقا من دور الأزهر الشريف جامعًا وجامعة فى المساهمة فى خطة مصر نحو التنمية الشاملة وبناء المستقبل، موضحًا أن المؤتمر يناقش عدة محاور فى مجال البحث العلمى وهى الرياضة وتطبيقها والاتجاهات الحديثة فى الفيزياء وتطبيقاتها والعلوم البيئية والزراعة، وآخر ما وصل إليه العلم الحديث فى هذه المجالات.

Advertisements

من جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر، أن البحث العلمى هو النواة الأساسية لتحقيق التقدم والرقى لكافة الدول، مشيرا إلى الدور الذى تبذله كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تقديم كافة السبل للباحثين والعلماء لما تعلمه هذه الجهات من أهمية للبحث العلمى فى دفع عجلة الإنتاج وتقدم مصرنا الحبيبة.

فيما أكد الدكتور أسامة عبدالرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، أن هذا المؤتمر العلمى جاء ليقدم رؤية ورسالة لدور الجامعات والمراكز البحثية فى تفعيل مسيرة البحث العلمى، ورصد المشاكل البيئية المعاصرة، ومناقشتها، واستجلاء أبعادها، وتأثيراتها المختلفة، وتقديم حلول ومقترحات مستقبلية لها.