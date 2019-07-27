شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يفتتح مدرستين بشرق مدينة نصر بتكلفة 24 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدرستى "نوال محمد إسماعيل" بمنطقة عزبة الهجانة و"محمد فوزى حمدالله" للتعليم الأساسى بحى شرق مدينة نصر بتكلفة قدرها 24 مليون جنيه لتدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد، وذلك فى إطار احتفالات القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق مرور 1050 عاما على انشائها.

وأكد عبد العال، أن أجهزة المحافظة حريصة على تطوير منطقة عزبة الهجانة التى تعد من أكبر المناطق العشوائية والعمل على الارتقاء بها وتوفير كافة الخدمات المقدمة لسكانها مشيرا إلى أن المدرستين ستسهمان فى تخفيف الكثافة الطلابية، وأن المحافظة تحرص على إنشاء مدارس جديدة فى المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير مستوى جيد من التعليم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المدرستين تضمان 77 فصلًا دراسيًا وتخدم مرحلة التعليم الأساسى بالاضافة إلى غرف خاصة بمختلف الانشطة التعليمية ومكتبات وملاعب.

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يذكر أن مدرسة "نوال محمد إسماعيل " مساحتها 4436 م2 وتضم 44 فصل، كانت عبارة عن مقالب قمامة فى السابق وتم تخصيصها لصالح المحافظة بعد تطهيرها وتهذيبها لإقامة المدرسة بتمويل من هيئة الأبنية ومساهمة المجتمع المدنى لخدمة اهالى المنطقة كما تضم مدرسة محمد فوزى حمد الله للتعليم الأساسى التجريبيى 33 فصلًا دراسيًا وتكلف إنشاؤها 10 ملايين جنيه.

وعقب افتتاح المدرستين تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال القافلة الطبية التى تقيمها كلية الصيدلة بجامعة عين شمس فى منطقة المحروسة لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لأهالى المنطقة فى تخصصات الأنف والأذن وتنظيم الأسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد إلى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية وصيدلية لصرف الدواء بالمجان، كما تقوم القافلة بعمل تحويلات لمستشفى عين شمس الجامعى للحالات التى تحتاج فحوصات أشمل إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.

كان فى استقبال المحافظ عند تفقده للقافلة الدكتورة نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة ومها فاروق عميدة كلية الصيدلة والدكتورة أمانى أسامة وكيل الكلية ومنسق القافلة.

ثم قام محافظ القاهرة بتفقد حضانة المحروسة التى أقامتها مديرية التضامن بالقاهرة لخدمة أهالى المنطقة فى إطار حرص المحافظة على توفير كافة الخدمات للمواطنين المقيمين بالمحروسة.