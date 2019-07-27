شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى يواصل الإبهار ..إشادات بأول بطولة دولية للإسكواش بنادى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الفترة من 17 حتى 22 يوليو، نجحت مجموعة طلعت مصطفى - أكبر مطور عقارى فى مصر- فى تنظيم أول بطولة دولية للإسكواش للناشئين والناشئات والرواد فى مصر، بنادى مدينتى الرياضى فكعادتهم يثبت المصريين أن كلمة مستحيل ليست فى قاموسهم، فهم لا يفتخرون بالماضى ويتركون الحاضر، بل يسعون بكل جهد إلى تسطير تاريخ جديد حافل بالإنجازات.

آخر نجاحات مصر سواء على الصعيد الحكومى أو الخاص تنظيم بطولتين عالميتين خلال شهر يوليو الجارى، أثبتا من خلالهما أن المستحيل ليس مصرى، ونستعرض فى التقرير التالى تفاصيل النجاح الضخم فى تنظيم البطولتين.

بطولة الأمم الأفريقية

كانت بطولة الأمم الأفريقية هى النجاح الأبرز خلال الشهر الجارى، بداية من حفل افتتاح عالمى شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مروراً بتجهيزات عالمية من استادات وبنية تحتية وملاعب تدريب وأماكن إقامة أبهرت الضيوف المشاركين، الذين نقلوا تجربتهم فى مصر إلى العالم كله، ولم نجد أى شكوى من أى مشارك عن الحدث العالمى.

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية التى استضفتها مصر، مشاركة 24 فريقاً لأول مرة فى تاريخ المسابقة، ونجحت الدولة فى توفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة، وتثبت قدرتها على استضافة كبرى الأحداث العالمية.

البطولة الدولية للإسكواش

خلال الفترة من 17 حتى 22 يوليو، نجحت مجموعة طلعت مصطفى - أكبر مطور عقارى فى مصر- فى تنظيم أول بطولة دولية للإسكواش للناشئين والناشئات والرواد فى مصر، بنادى مدينتى الرياضى.

بخلاف العدد الضخم من المشاركين بالبطولة، والذى وصل إلى 379 لاعباً بمختلف المراحل العمرية، يمثلون مصر و9 دول أجنبية هى "السعودية-الكويت-الأردن-العراق-لبنان-كندا-روسيا-اليونان-بوتسوانا"، كان عدم الاهتمام باللعبة فى مصر، وعدم وجود سابق خبرات محلية لتنظيم بطولة مماثلة أبرز التحديات أمام إدارة طلعت مصطفى.

ولكن كما بدأنا التقرير، فأن المستحيل ليس مصرى، وضعت إدارة طلعت مصطفى بقيادة هشام طلعت مصطفى – أفضل مطور عقارى فى مصر- كافة الإمكانيات لاستضافة الحدث العالمى، وخروجه فى صورة تضاهى الأحداث العالمية بل تتفوق عليها بهدف رفع صورة مصر عالمياً.

ساعد هشام طلعت مصطفى فى إنجاح تنظيم البطولة، الإمكانيات الضخمة لنادى مدينتى الرياضى والذى يضم 11 ملعباً تم تصميمهم وفقاً للمعايير العالمية، جاهزة لاستضافة العديد من البطولات المحلية والدولية تحت رعاية الاتحاد المصرى للإسكواش، كما لعب الدينامو زياد الشاذلى مدير عام التطوير بقطاع الأندية لمجموعة طلعت مصطفى دوراً كبيراً فى الإشراف على كل كبيرة وصغيرة بالحدث، ولذا كان تكريمه من الاتحاد العربى للإسكواش مكافأة معنوية له.

وكلل نجاح مجموعة طلعت مصطفى، حصول اللاعبون المشاركون فى البطولة على نقاط من الاتحاد الدولى للإسكواش WSFومنظمة اللاعبين واللاعبات المحترفين PSA، وذلك لمرحلتى تحت 17 و19 سنة ناشئين وناشئات.

كما حصل الفائزون على جوائز، سلمها لهم عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى والعربى للإسكواش، وإيهاب حافظ أمين صندوق الاتحاد العربى للإسكواش، زياد الشاذلى مدير عام التطوير بقطاع الاندية لمجموعة طلعت مصطفى.

وفاز بالمراكز الأولى فى المراحل المختلفة:

مرحلة أساتذة فوق 50

المركز الأول: طارق عبد العزيز (مصر)

المركز الثانى: هشام الطناوى (مصر)

المركز الثالث: أيمن الرافعى (مصر)

المركز الثالث: علاء عبد اللطيف (مصر)

مرحلة أساتذة فوق 45

المركز الأول: عمرو عبد المنعم (مصر)

المركز الثانى: أحمد مدين (مصر)

المركز الثالث: شريف الصناديلى (مصر)

المركز الثالث: ظافر كبارة (لبنان)

مرحلة أساتذة فوق 40

المركز الأول: أحمد سمير (مصر)

المركز الثانى: بيتروس (اليونان)

المركز الثالث: تامر ممدوح (مصر)

المركز الثالث: أحمد راغب (مصر)

مرحلة أساتذة فوق 35

المركز الأول: أحمد سعداوى (مصر)

المركز الثانى: تامر منصور (مصر)

المركز الثالث: أسامة الفار (مصر)

المركز الثالث: منير رشاد (مصر)

مرحلة تحت 11 سنة ناشئات

المركز الأول: كنزى مصطفى (مصر)

المركز الثانى: ندى علاء الدين (مصر)

المركز الثالث: مريم المتيت (مصر)

المركز الثالث: ريناد هيثم (مصر)

مرحلة تحت 11 سنة ناشئين

المركز الأول: مروان عسل (مصر)

المركز الثانى: أدهم عبد العظيم (مصر)

المركز الثالث: عمر محمد القيعى (روسيا)

المركز الثالث: أحمد عبد الواحد (مصر)

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مرحلة تحت 13 سنة ناشئات

المركز الأول: نادين الحمامى (مصر)

المركز الثانى: كنزى خالد (مصر)

المركز الثالث: ملك أشرف (مصر)

المركز الثالث: ملك سمير (مصر)

مرحلة تحت 13 سنة ناشئين

المركز الأول: أحمد راشد (مصر)

المركز الثانى: أحمد عبد الرحيم (مصر)

المركز الثالث: يوسف أحمد طلب (مصر)

المركز الثالث: يوسف صلاح نبيه (مصر)

مرحلة تحت 15 سنة ناشئات

المركز الأول: نور مجاهد (مصر)

المركز الثانى: نهى حسام (مصر)

المركز الثالث: ملك خالد (مصر)

المركز الثالث: فريدة احمد سلوم (مصر)

مرحلة تحت 15 سنة ناشئين

المركز الأول: يوسف بسطاوى (مصر)

المركز الثانى: بلال محمد قدرى (مصر)

المركز الثالث: أدهم أشرف (مصر)

المركز الثالث: زين الدين سامح (مصر)

مرحلة تحت 17 سنة ناشئات

المركز الاول: سلمى الطيب (مصر)

المركز الثانى: نور هيكل (مصر)

المركز الثالث: ايتن شريف (مصر)

المركز الثالث: جنى وائل (مصر)

مرحلة تحت 17 سنة ناشئين

المركز الاول: روجيه بدور (مصر)

المركز الثانى: محمد ناصر (مصر)

المركز الثالث: محمد صفا (مصر)

المركز الثالث: أحمد سيد صبحى (مصر)

مرحلة تحت 19 سنة ناشئات

المركز الأول: كنزى أيمن (مصر)

المركز الثانى: شهد الرفاعى (مصر)

المركز الثالث: نوران على (مصر)

المركز الثالث: نور وجيه (مصر)

مرحلة تحت 19 سنة ناشئين

المركز الأول: على الطوخى (مصر)

المركز الثانى: على ياقوت (مصر)

المركز الثالث: على طلبة (مصر)

المركز الثالث: سيف ناصر (مصر)

ونجحت بطولة مدينتى للإسكواش، فى خطف أنظار المهتمين باللعبة داخل وخارج مصر، والذين أثنوا على جهود نادى مدينتى فى العمل على تطوير اللعبة فى مصر، وحسن تنظيم واستضافة الحدث العالمى.