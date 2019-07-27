شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقابة المهندسين تكرم أعضاء اتحاد الفيديك وعددا من المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام، وبالتعاون مع اكاديمية عدالة للدراسات القانونية والاقتصادية، اليوم السبت، عددا من الاستشارين والمتحدثين بمؤتمر " المتلقى السنوى للعقود الهندسية".

Advertisements

وقدم ضاحى، درع نقابة المهندسين للمكرمين ومن بينهم، الدكتور مهندس نبيل عباس عضو اتحاد فيديك بالسعودية والمستشار مهندس تحسين صالح عضو فيديك بالأردن والدكتور أمحمد غولة عضو لجنة تعريب فيديك بليبيا.

كما كرمت الاكاديمية المهندس هانى ضاحى، واهدت له درع التميز، وذلك بمناسبة عقده للملتقى الدولى للعقود الهندسية 2019.