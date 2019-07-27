شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكر رئيس جامعة القاهرة فى خطاب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت وزارة الخارجية المصرية بالشكر إلى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استضافة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا وتنظيم لقاء مع طلاب الجامعة حول العديد من القضايا الخارجية، وذلك فى خطاب من السفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى.

وكانت جامعة القاهرة نظمت محاضرة لرئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت عنوان "العمل المتعدد الأطراف فى عالم متغير"، وأكدت خلالها أن العولمة جعلت الحكومات أكثر حساسية تجاه العديد من القضايا، وعاجزة فى بعض الأوقات عن تقديم خدمات للمواطنين.

وقالت الخارجية، أن " اسبينوزا "، أرسلت خطاب شكر لرئيس جامعة القاهرة، معربة خلاله عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها للتواصل مع طلاب الجامعة وتقديرها لإنجازات الدكتور محمد الخشت المتميزة.

وذكرت " اسبينوزا " فى خطابها الرسمي:"عزيزى الدكتور الخشت، أود أن أعرب عن تقديرى لك ولفريقك على الترتيبات الممتازة بخصوص الاجتماع الذى أتاح فرصة ثمينة للتواصل مع طلاب جامعة القاهرة حول إنجازات الأمم المتحدة والتحديات والأزمات التى تواجه العالم اليوم، وكذلك الحاجة إلى تعزيز التعددية والتعاون الدولى فى معالجتها".

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وأثنت فى خطابها الرسمى على الدكتور محمد الخشت لأعماله الهائلة التى أنجزها قائلة :"أود أيضًا أن أثنى عليك على العمل الهائل الذى أنجزته فى تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل؛ ولتحقيق الإنجازات المتميزة فى أقدم جامعة فى العالم العربي، والتى تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و 26 كلية و 167 مركزا بحثيا".

من جانبه أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إستضافة " اسبينوزا "، تأتى ضمن خطة الجامعة للتحول نحو العالمية من خلال تنظم لقاءات دورية لطلاب الجامعة وأساتذتها مع الشخصيات الدولية البارزة فى كافة المجالات سواء الفنية أو السياسية أو الثقافية فى إطار مشروع تطوير العقل الذى أطلقناه فى جامعة القاهرة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن استضافة " اسبينوزا "، تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دائما ما تعمل وفقاً لتوجهات السياسة المصرية الدولية من أجل خدمة أهداف الانفتاح على العالم والتعاون الدولى، وتقديم كل ما هو جديد من أفكار ورؤى وإطروحات تدعم التنوع والتعددية والسلام العالمى.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن استراتيجية الجامعة لا تقوم على تطوير التعليم والمناهج وحسب، وإنما تعمل على بناء شخصية الإنسان القادر على العمل الدولى فى ظل عالم متغير ومتعدد الأطراف بناء على قيم التسامح وقبول الآخر، وان الجامعة تتحمل المسؤولية من أجل تجهيز خريجين بمواصفات دولية ليكونوا قادة المستقبل فى كافة المجالات.