شكرا لقرائتكم خبر عن "عقود الأشغال العامة فى الطاقة النووية".. رسالة دكتوراه لمستشار بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الباحث المستشار محمد أحمد محمد عبد العظيم عامر، رسالة دكتوراه فى دراسة اعدها تحت عنوان "عقود الأشغال العامة فى مجالات استخدام الطاقة النووية، مقارنة بفرنسا بين النظرية والتطبيق على عقود مصر النووية وأخرها عقد إنشاء محطات الضبعة النووى لتوليد الكهرباء.

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وتعقد المناقشة بجامعة القاهرة غدا الأحد، تحت إشراف الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق، وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور رائد القانون العام فى مصر محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وتتحدث الرسالة عن أهمية هذه العقود ودورها فى نقل التكنولوجيا النووية إلى الدولة والاستفادة منها، كما تتناول تعريف هذه العقود الغير مسماه على المستوى الدولى والمحلى وتحديد طبيعتها القانونية وأهم الالتزامات الدولية والوطنية لتنظيم ممارسة النشاط النووى فى الأغراض السلمية التى تقع على طرفى العقد والالتزامات العقدية التى بمقتضاها يلتزم الطرف الأجنبى بنقل التكنولوجيا للدولة المتعاقدة وإقامة المشروع النووى لتحقيق أغراض سلمية ووسائل تسوية منازعات هذه العقود.