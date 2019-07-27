شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشارك فى برنامج تبادل الخبرات المتميزة مع الجامعات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى برنامج تبادل الخبرات فى مجال مركز التميز للعلوم الزراعية بجامعة القاهرة، بالتعاون مع جامعتى كاليفورنيا ديفيز، وكورنيل الأمريكية، والذى يشارك فيه مركزى البحوث الزراعية والصحراء مع كليات الزراعة بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها وأسيوط.

وأكدت وزارة الزراعة، أن الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية ستتضمن العمل على دعم وتقوية العلاقات فى مجال التقنيات الزراعية الحديثة والأنشطة المرتبطة بها، فضلاً عن بحث تكثيف التعاون بين الجامعتين الامريكيتين ووزارة الزراعة ممثلة فى مراكزها البحثية، وذلك من خلال شراكات تستهدف تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة.

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كما أشارت إلى أن أنشطة الزيارة تتضمن التعرف على الأساليب البحثية المتطورة فى استخدامات تقنيات الهندسة الوراثية فى استنباط الأصناف الجديدة من المحاصيل المختلفة، كذلك من المقرر أن يزور مراكز التميز البحثى والتعليمى وريادة الأعمال والابتكارات الزراعية، وتفقد عدد من المزارع الإنتاجية.

وتتضمن الزيارة التعرف على الخدمات الإرشادية الحديثة، وتفقد الروابط التعاونية الإنتاجية للمزارعين، فى سبيل نقل الأنسب من تلك الخبرات والتجارب الى مصر.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن مركز التميز فى الزراعة بجامعة القاهرة من شأنه تقديم حلول تطبيقية فى المجال الزراعى، والمساهمة فى تطوير العملية التعليمية لإعداد خريجين جاهزين لسوق العمل وصانعين للوظيفة وليسوا طالبين لها، من خلال قدرتهم على تقديم عمل أو مشروع يسهم فى خدمة أغراض التنمية المستدامة، لافتة إلى أنها تقدم كل الدعم اللازم للمساهمة فى تحقيق نجاح عمل المركز.