تزامنت مع أزمة "نقص الوقود".. النقض تؤيد إعدام متهم أحرق "بنزينة" في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عابد راشد، حكم الإعدام على متهم بإحراق محطة وقود في المنصورة ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين عمدا.

بدأت تفاصيل الواقعة بالتزامن مع أزمة نقص الوقود في يوليو 2013، بذهاب المتهم بدراجته البخارية إلى إحدى محطات البنزين في جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، مقتحما طابور السيارات المنتظرة، طالبا من مسئولي المحطة ملئ عدد من "الجراكن" بحوزته بالبنزين بالمخالفة للقانون.

Advertisements

وكشفت التحقيقات أنه عندما رفض مسئولو المحطة طلب المتهم، هدد بإحراق المحطة فأخرج "ولاعة" بحوزته وألقاها مشتعلة داخل خرطوم البنزين ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وفي أبريل 2014، قضت محكمة جنايات المنصورة (أول درجة) بإعدامه شنقا، فطعن على الحكم وتم قبوله وإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة الإعادة بالإعدام شنقا للمتهم، فطعن مرة ثانية على الحكم، ورفضته النقض وأيدت إعدامه.